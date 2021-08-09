Фадеев рассказал, на что променял шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал в своём Instagram, на что променял шоу-бизнес. Он открывает свою музыкальную школу FENIX и уже ответил, когда она примет первых учеников. Поклонники, прочитав про бассейн и огромную открытую сцену, выразили надежду, что цена будет приемлемой.

В школе, по словам продюсера, смогут одновременно жить и учиться музыке 200 человек. Расположена она в лесу, в 60 километрах от Москвы.

Как дорогой санаторий с проживанием, питанием и, конечно, с углублённым изучением современной и классической музыки. Любой человек любого возраста может приехать и повысить квалификацию или просто научиться тому, чего не умел и не знал, — написал он.

Фадеев отметил, что в школе будет бассейн, различные арт-объекты, столовая, концертный зал, кинотеатр, а также открытая сцена на тысячу мест и много других современных новшеств. Сам Фадеев будет также преподавать.

Я сам буду преподавать три дисциплины: это вокал, гармония и композиция! Это моя истинная профессия! И ещё, для самых маленьких, летний период мы весь отдаём детям, и будем летом заниматься только ими! Всё не расскажешь, постепенно буду держать вас в курсе, — добавил Фадеев.

Один из подписчиков, прочитав пост, выразил надежду, что цена будет доступной. Продюсер ответил: «Абсолютно!»

Ранее сообщалось, что Фадеев продал права на музыку группы «Серебро», певицы Глюкозы и других исполнителей. Продюсер отметил, что покупатель этих брендов предпочёл сохранить своё имя в тайне. Более того, Фадеев добавил, что больше никогда не будет «заниматься артистами», однако в профессии пока останется: будет писать музыку и преподавать в собственной школе.