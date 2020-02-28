https://static.news.ru/photo/09787ce2-5a33-11ea-8a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lady Gaga/youtube.com

Американская исполнительница Стефани Джерманотта, известная как Леди Гага, выпустила клип на свою новую песню Stupid Love. Ролик полностью снят на iPhone 11.

Режиссёром музыкального видео выступил австралиец Дэниел Эскил, работавший с Сией, Placebo и Unkle.

Сингл Stupid Love войдёт в грядущий альбом Леди Гаги, который станет шестым в её дискографии. Певица записала трек совместно с продюсером Максом Мартином, ответственным за множество поп-хитов в 2000-х и 2010-х годах.

Как писал NEWS.ru, Леди Гага сыграет роль Патриции Реджиани в фильме Ридли Скотта о династии Гуччи. Скотт выступит не только режиссёром, но и продюсером картины.