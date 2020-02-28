Американская исполнительница Стефани Джерманотта, известная как Леди Гага, выпустила клип на свою новую песню Stupid Love. Ролик полностью снят на iPhone 11.
Режиссёром музыкального видео выступил австралиец Дэниел Эскил, работавший с Сией, Placebo и Unkle.
Сингл Stupid Love войдёт в грядущий альбом Леди Гаги, который станет шестым в её дискографии. Певица записала трек совместно с продюсером Максом Мартином, ответственным за множество поп-хитов в 2000-х и 2010-х годах.
Как писал NEWS.ru, Леди Гага сыграет роль Патриции Реджиани в фильме Ридли Скотта о династии Гуччи. Скотт выступит не только режиссёром, но и продюсером картины.
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