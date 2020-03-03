https://static.news.ru/photo/d45dae7c-5d4f-11ea-86fb-fa163e074e61_660.jpg Софья Таюрская Фото: Little Big/vk.com

У российской группы Little Big есть все шансы победить на конкурсе «Евровидение». Дело в том, что в большинстве своём другие кандидаты представят на суд публике медленные и скучные баллады, а у команды из Санкт-Петербурга по-настоящему взрывной темперамент. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Эксперт отметил, что на Евровидении есть некий «запрос на фриков». И Россия впервые отправляет на конкурс именно такую команду. По словам Бабичева, конкуренцию Little Big могут составить только Исландия и Литва.

Критик подчеркнул, что в 2020 году в заявках слишком много баллад — медленных и лирических композиций. Большинство номеров не только скучно звучат, но и неинтересно смотрятся.

В этом плане у Little Big будет большой плюс за счёт того, что они взрывные, темпераментные. В их творчестве я не заметил ни одного минорного трека. Всё очень быстро, очень заводные, легко запоминающиеся мотивы. Всё это, несомненно, плюсы в нашу копилку, — цитирует Бабичева «Москва 24».

Также критик уточнил, что прежде выступавшие на Евровидении команды-«фрики» в музыкальном смысле были достаточно слабыми. В этом смысле Little Big являются, по мнению специалиста, «машиной с полной комплектацией».

Как ранее передавал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская уверена, что группа Little Big, которая представляет Россию на Евровидении, может стать фаворитом конкурса.

Она отметила, что российский коллектив слушают по всему миру, и на смотр в Нидерландах они поедут на пике своей популярности. Продюсер выразила уверенность, что группа войдёт в тройку победителей конкурса.