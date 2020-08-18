Канье Уэст заявил о желании создать христианский TikTok

https://static.news.ru/photo/198be39c-e14e-11ea-9885-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Американский рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст заявил, что хочет создать христианскую версию социальной сети TikTok. Он решил назвать проект Jesus Tok.

Уэст написал в Twitter, что у него было видение сделать контент безопасным для детей всего мира.

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN — ye (@kanyewest) August 17, 2020

Я смотрел TikTok со своей дочерью и как христианский отец я был возмущён многим контентом, но мне полностью понравилась технология, — написал артист.

A VISION JUST CAME TO ME... JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY — ye (@kanyewest) August 17, 2020

Политик не стал уточнять, насколько серьёзны его намерения. Зачастую его твиты не приводят к реальным действиям.

В начале июля Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

15 июля он зарегистрировался как кандидат в президенты США и через несколько дней провёл первую встречу с избирателями.

Ране опросы показали, что рэпер не заручился поддержкой избирателей среди чернокожего населения страны. Только 2% опрошенных заявили, что готовы отдать за него голос.