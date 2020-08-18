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Канье Уэст заявил о желании создать христианский TikTok

15:11, 18 августа 2020
Канье Уэст Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Американский рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст заявил, что хочет создать христианскую версию социальной сети TikTok. Он решил назвать проект Jesus Tok.

Уэст написал в Twitter, что у него было видение сделать контент безопасным для детей всего мира.

Я смотрел TikTok со своей дочерью и как христианский отец я был возмущён многим контентом, но мне полностью понравилась технология, — написал артист.

Политик не стал уточнять, насколько серьёзны его намерения. Зачастую его твиты не приводят к реальным действиям.

В начале июля Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

15 июля он зарегистрировался как кандидат в президенты США и через несколько дней провёл первую встречу с избирателями.

Ране опросы показали, что рэпер не заручился поддержкой избирателей среди чернокожего населения страны. Только 2% опрошенных заявили, что готовы отдать за него голос.

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