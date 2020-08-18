Канье Уэст заявил о желании создать христианский TikTok

Политик не стал уточнять, насколько серьёзны его намерения. Зачастую его твиты не приводят к реальным действиям.
В начале июля Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.
15 июля он зарегистрировался как кандидат в президенты США и через несколько дней провёл первую встречу с избирателями.
Ране опросы показали, что рэпер не заручился поддержкой избирателей среди чернокожего населения страны. Только 2% опрошенных заявили, что готовы отдать за него голос.