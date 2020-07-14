Канье Уэст выбыл из президентской гонки

Американский рэпер Канье Уэст больше не будет принимать участие в гонке на пост президента США в 2020 году.
Уэст предпринял попытки попасть на бюллетени во Флориде и нескольких других штатах как независимый кандидат,
Рэпер обратился к специалисту Стивену Крамеру, который помогает кандидатам. Чтобы попасть в список музыканту нужно было собрать больше 130 тысяч подписей до 15 июля.
О своём намерении участвовать в президентской гонке Канье Уэст объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение 2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.
10 июля рэпер сообщил, что зарегистрировался избирателем, писал NEWS.ru.
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