Канье Уэст выбыл из президентской гонки

https://static.news.ru/photo/e8a75b06-c67e-11ea-b8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст больше не будет принимать участие в гонке на пост президента США в 2020 году.

Уэст предпринял попытки попасть на бюллетени во Флориде и нескольких других штатах как независимый кандидат, сообщает Intelligencer. Как представитель третьей партии он хотел составить конкуренцию и республиканцу Дональду Трампу, и демократу Джо Байдену.

Рэпер обратился к специалисту Стивену Крамеру, который помогает кандидатам. Чтобы попасть в список музыканту нужно было собрать больше 130 тысяч подписей до 15 июля.

О своём намерении участвовать в президентской гонке Канье Уэст объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение 2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

10 июля рэпер сообщил, что зарегистрировался избирателем, писал NEWS.ru.