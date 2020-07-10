Канье Уэст зарегистрировался избирателем на выборах в США

https://static.news.ru/photo/ec82f3fe-c276-11ea-ac18-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст, который ранее собирался баллотироваться на пост президента США, зарегистрировался избирателем на выборах.

Я хочу показать всем, что нужно сделать для того, чтобы зарегистрироваться избирателем, — сказал Уэст на опубликованном в Twitter видео, которое записано в окружном секретариате города Коди (штат Вайоминг).

Рэпер рассказал, что зачитал названия нескольких граф, которые нужно заполнить при регистрации, и отметил, что данный процесс не составляет труда.

Также Уэст обратился к сотруднику секретариата с вопросом о том, могут ли голосовать граждане, которые отбывают наказание.

Есть множество людей, которые думают, что не имеют права голосовать, потому что они осуждены за совершение преступления, но на самом деле они могут потребовать вернуть себе это право, — сказал Уэст.

Ранее стало известно, что рэпер зарегистрировал слоган, который будет сопровождать его предвыборную кампанию в гонке на пост президента США. В качестве знаковой фразы он выбрал West Day Ever. Однако в новом интервью он заявил, что в качестве слогана использует восклицание «Да!».

Также Уэст дал интервью Forbes, в котором рассказал о своих политических амбициях. Рэпер отметил, что у него нет предвыборной кампании, но есть советники в лице жены Ким Кардашьян и изобретателя и бизнесмена Илона Маска.

Как ранее писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп одобрил решение рэпера Канье Уэста участвовать в президентских выборах, но в то же время выразил уверенность, что музыкант поддержит его.