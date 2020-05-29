Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

https://static.news.ru/photo/ee20f784-a196-11ea-922f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Группа КИНО/youtube.com

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». Коллектив также показал аранжировку композиции, которая будет использована на будущих концертах.

В ролике показана анимация, которую можно будет увидеть на выступлениях артистов. Гитарист Юрий Каспарян рассказал, что «Мама, мы все тяжело больны» — одна из песен, в которой на басу играет только Игорь Тихомиров, без Саши Титова, передаёт «Медуза». Ролик опубликован на YouTube-канале музыкантов.

Тут мы впервые используем кусочки видео, которое будем показывать на концерте. Просто чтобы немного дать понять, как это будет выглядеть. На концерте, конечно, это будет на большом экране на сцене, будет другое впечатление, — сказал Каспарян.

В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

Группа «Кино» в составе бессменного гитариста Юрия Каспаряна, басистов группы разных лет Александра Титова и Игоря Тихомирова соберётся в 2020 году и даст два больших концерта: 31 октября в Санкт-Петербурге и 21 ноября в Москве. В основе программы настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей группы. Будущий концерт посвящён 30-летию с момента распада коллектива.

Ранее группа «Кино» представила свою композицию «Троллейбус» в новой аранжировке. Песня впервые была выпущена в 1984 году в альбоме «Начальник Камчатки», писал NEWS.ru.