Группа из России выступит в своей копии концертного зала в Minecraft

Участники группы Sara из Екатеринбурга построили концертный зал в видеоигре Minecraft и собираются дать в нём концерт. Артистам помогали в строительстве их поклонники.
Исполнители воссоздали в игре внешний вид концертного зала Tele-Club. Мероприятие пройдёт 25 апреля в 18:00 мск.
Ну что, ещё не окислились на изоляции? Хотим скрасить ваше пребывание дома и провести онлайн концерт. Но немного необычный, — написали участники коллектива.
Как писал NEWS.ru, в видеоигре Minecraft прошёл музыкальный фестиваль Nether Meant. Часть денег от продажи билетов ушла на борьбу с коронавирусом.
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