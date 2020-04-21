Группа из России выступит в своей копии концертного зала в Minecraft

https://static.news.ru/photo/00a5c196-83d8-11ea-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: minecraft.net

Участники группы Sara из Екатеринбурга построили концертный зал в видеоигре Minecraft и собираются дать в нём концерт. Артистам помогали в строительстве их поклонники.

Исполнители воссоздали в игре внешний вид концертного зала Tele-Club. Мероприятие пройдёт 25 апреля в 18:00 мск.

Ну что, ещё не окислились на изоляции? Хотим скрасить ваше пребывание дома и провести онлайн концерт. Но немного необычный, — написали участники коллектива.

Как писал NEWS.ru, в видеоигре Minecraft прошёл музыкальный фестиваль Nether Meant. Часть денег от продажи билетов ушла на борьбу с коронавирусом.