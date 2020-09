Группа Bring Me The Horizon выпустила клип на песню «Obey»

https://static.news.ru/photo/6221a8a4-f016-11ea-acc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bring Me The Horizon/youtube.com

У британской альтернативной группы Bring Me The Horizon вышел новый клип на трек «Obey», записанный совместно с музыкантом Yungblud.

Трек стал третьим синглом проекта «Post Human», который выйдет в четырёх частях, сообщает «Афиша Daily».

Мы считаем себя свободными, потому что наши цепи невидимы, и нас контролируют способами, о которых мы даже не задумываемся. Они говорят нам, как жить, и улыбаются при этом, будто все в порядке, дают нам трагическую статистику, будто она ничего не значит... Это странный мир, — рассказал о задумке клипа вокалист Bring Me The Horizon Оливер Сайкс.

В клипе два гигантских робота под управлением двух вокалистов — Оливера Сайкса и Yungblud — затевают бой на улицах мегаполиса.

Предыдущий альбом Bring Me The Horizon вышел в свет в декабре 2019 года. Группа назвала альбом «Music to listen to~dance to~blaze to~pray to~feed to~sleep to~talk to~grind to~trip to~breathe to~help to~hurt to~scroll to~roll to~love to~hate to~learn Too~plot to~play to~be to~feel to~breed to~sweat to~dream to~hide to~live to~die to~Go To», на нём всего восемь композиций, при этом некоторые треки длятся больше 10 минут, а хронометраж песни «Underground Big» превысил 24 минуты.

В марте NEWS.ru сообщал, что группа Bring Me The Horizon начала работу над новым альбомом в условиях самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.