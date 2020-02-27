Американская группа Green Day отменила азиатскую часть тура. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.
Выступления коллектива должны были пройти в Сингапуре, Бангкоке, Маниле, Тайбэе, Гонконге, Сеуле, Осаке и Токио,
Отмечается, что сейчас также под вопросом находится майский концерт группы в Москве. То же касается их приезда в Хельсиинки, Стокгольм, Берлин, Лондон и Дублин.
Как писал NEWS.ru, в Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». Также отменён масштабный рекламный тур по стране в поддержку проекта.
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