https://static.news.ru/photo/b239d3de-5a02-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Halbert S/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа Green Day отменила азиатскую часть тура. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Выступления коллектива должны были пройти в Сингапуре, Бангкоке, Маниле, Тайбэе, Гонконге, Сеуле, Осаке и Токио, сообщает Variety.

Отмечается, что сейчас также под вопросом находится майский концерт группы в Москве. То же касается их приезда в Хельсиинки, Стокгольм, Берлин, Лондон и Дублин.

Как писал NEWS.ru, в Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». Также отменён масштабный рекламный тур по стране в поддержку проекта.