Фронтмен Muse снова стал отцом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Британский музыкант и лидер группы Muse Мэтт Беллами снова стал отцом. У артиста родилась дочь.

О прибавлении в семье Беллами сообщил в Instagram. На фотографии он позирует в руках с младенцем, пока его обнимает жена и мать ребёнка, американская модель Элль Эванс.

Дочь родилась ещё 7 июня, однако пара решила сообщить о счастливом событии только сейчас. Девочку назвали Ловелла Доун Беллами.

Беллами и Эванс начали встречаться в 2015 году, и в 2019 стало известно об их женитьбе. У музыканта уже есть ребёнок: в 2011 году актриса Кейт Хадсон родила ему сына, которого они назвали Бингем, писал NEWS.ru.