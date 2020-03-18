https://static.news.ru/photo/fd3d1868-6921-11ea-b2fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный песенный конкурс «Евровидение» официально отменили. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах.

Об отмене сообщили организаторы состязания в Twitter.

В течение нескольких недель мы пытались найти альтернативные способы проведения конкурса песни «Евровидение». Тем не менее, из-за неопределённости, вызванной распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничениям, которые ввели участвующие в мероприятии вещатели и нидерландское правительство, Европейский вещательный союз пришёл к непростому выводу о том, что продолжать событие не представляется возможным, — говорится в сообщении.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Россию на «Евровидении» в этом году должна была представить группа Little Big, писал NEWS.ru.

В связи с пандемией COVIID-19 отменили или перенесли ряд крупных международных мероприятий. УЕФА перенёс Чемпионат Европы по футболу на 2021 год. Чемпионат России по футболу временно приостановлен. Кроме того, отменили ЧМ по фигурному катанию. Музыкальный фестиваль Coachella сдвинул даты с апреля на октябрь, а организаторам крупнейшего британского фестиваля, Glastonbury, пришлось совсем отказаться от его проведения.

Кроме того, сейчас под вопросом находятся праздник День Победы и шествие «Бессмертный полк», Олимпийские игры и российские международные экономические форумы.