https://static.news.ru/photo/fd3d1868-6921-11ea-b2fc-fa163e074e61_660.jpgФото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Международный песенный конкурс «Евровидение» официально отменили. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах.
Об отмене сообщили организаторы состязания в Twitter.
В течение нескольких недель мы пытались найти альтернативные способы проведения конкурса песни «Евровидение». Тем не менее, из-за неопределённости, вызванной распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничениям, которые ввели участвующие в мероприятии вещатели и нидерландское правительство, Европейский вещательный союз пришёл к непростому выводу о том, что продолжать событие не представляется возможным, — говорится в сообщении.
В связи с пандемией COVIID-19 отменили или перенесли ряд крупных международных мероприятий. УЕФА перенёс Чемпионат Европы по футболу на 2021 год. Чемпионат России по футболу временно приостановлен. Кроме того, отменили ЧМ по фигурному катанию. Музыкальный фестиваль Coachella сдвинул даты с апреля на октябрь, а организаторам крупнейшего британского фестиваля, Glastonbury, пришлось совсем отказаться от его проведения.
Кроме того, сейчас под вопросом находятся праздник День Победы и шествие «Бессмертный полк», Олимпийские игры и российские международные экономические форумы.