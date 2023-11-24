«Эталонное исполнение»: музкритик назвал два лучших концерта Queen Критик Бабичев назвал концерты Queen на «Уэмбли» эталоном стадионных выступлений

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Британскую рок-группу Queen неспроста называют стадионной, коллектив отличается эталонным исполнением на живых концертах, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть два их выступления на «Уэмбли».

Во-первых, без вопросов, два подряд концерта в ходе Magic tour (1986) на «Уэмбли» (Лондон), 160 тысяч зрителей. И там, надо сказать, Queen была на пике своей формы, и как раз после гастролей команда узнает о болезни Фредди Меркьюри и прекращает всякую концертную деятельность. Это нужно посмотреть с точки зрения последней весточки Queen, — сказал он.

По его словам, коллектив многое «вытворял» и в 1970-х, когда все участники группы ходили с длинными волосами, и в 1980-х. Но вершиной их творчества можно считать концерты, которые они давали в 1986 году.

Не зря Queen называют стадионной группой. Это эталонное исполнение, — поделился мнением эксперт.

Ранее Бабичев заявил, что исполнителя Фредди Меркьюри в рок-группе Queen мог бы заменить певец Джордж Майкл. Он отметил, что Майкл «филигранно выступил» на концерте памяти Меркьюри в 1992 году. Однако многие фанаты не поддержали такую идею и сочли ее кощунством.