Диана Арбенина даст концерт для людей, изолировавшихся в машинах

Российская исполнительница Диана Арбенина даст концерт для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Live & Drive.
Представления в рамках концертной будут проходить каждую пятницу с 3 июля по 29 августа. Группа Арбениной «Ночные снайперы» выступит 17 июля.
Звук можно будет слушать, настроившись на специальную FM-волну. Присутствовать на концертах можно будет только на авто.
Первыми артистами стали Zivert, которые выступили 3 июля, и The Hatters, шоу которых прошло 4 июля, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен