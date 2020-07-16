Музыка

Диана Арбенина даст концерт для людей, изолировавшихся в машинах

16:50, 16 июля 2020
Диана Арбенина Диана Арбенина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская исполнительница Диана Арбенина даст концерт для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Live & Drive.

Представления в рамках концертной будут проходить каждую пятницу с 3 июля по 29 августа. Группа Арбениной «Ночные снайперы» выступит 17 июля.

Звук можно будет слушать, настроившись на специальную FM-волну. Присутствовать на концертах можно будет только на авто.

Первыми артистами стали Zivert, которые выступили 3 июля, и The Hatters, шоу которых прошло 4 июля, писал NEWS.ru.

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