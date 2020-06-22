В Москве летом пройдут концерты для людей, изолировавшихся в машинах

На парковке спортивного комплекса «Лужники» в Москве пройдут концерты для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Live & Drive.
Представления будут проходить каждую пятницу с 3 июля по 29 августа,
Звук можно будет слушать, настроившись на специальную FM-волну. Присутствовать на концертах можно будет только на авто.
Как писал NEWS.ru, российские музыканты Григорий Лепс и Гарик Сукачёв выступят на фестивале для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Drive Live.
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