В Москве летом пройдут концерты для людей, изолировавшихся в машинах

https://static.news.ru/photo/57f7af98-b495-11ea-89fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Live & Drive/vk.com

На парковке спортивного комплекса «Лужники» в Москве пройдут концерты для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Live & Drive.

Представления будут проходить каждую пятницу с 3 июля по 29 августа, сообщили организаторы. Первыми артистами станут Zivert, которая выступит 3 июля, и The Hatters, шоу которых назначено на 4 июля.

Звук можно будет слушать, настроившись на специальную FM-волну. Присутствовать на концертах можно будет только на авто.

Как писал NEWS.ru, российские музыканты Григорий Лепс и Гарик Сукачёв выступят на фестивале для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Drive Live.