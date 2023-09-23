Данил Плужников не прошел отбор в шоу «Голос. Уже не дети»: какой он сейчас

Фото: Пресс-служба Первого канала

Даня Плужников

Наставники шоу «Голос. Уже не дети» (Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея, Егор Крид) не повернулись на слепых прослушиваниях к победителю второго сезона проекта «Голос.Дети» Данилу Плужникову. В ходе того победного сезона необычный артист буквально покорил зрителей, оценивших его силу волю и талант.

Для участия в слепых прослушиваниях проекта «Голос. Уже не дети» Плужников выбрал песню певца Бруно Марса «Uptown Funk». Певец Дима Билан, который был наставником Дани семь лет назад (тогда мальчику было 13 лет), признался, что не узнал его голос, и похвалил молодого человека.

По словам Плужникова, он не расстроился из-за того, что ни один из наставников не повернулся к нему. Он отметил, что просто получает удовольствие от пения, занимается музыкой и своим здоровьем. Как известно, у Дани редкое генетическое заболевание, связанное с проблемой роста костей.

Фото Дани Плужникова — в галерее NEWS.ru.