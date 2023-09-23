Наставники шоу «Голос. Уже не дети» (Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея, Егор Крид) не повернулись на слепых прослушиваниях к победителю второго сезона проекта «Голос.Дети» Данилу Плужникову. В ходе того победного сезона необычный артист буквально покорил зрителей, оценивших его силу волю и талант.
Для участия в слепых прослушиваниях проекта «Голос. Уже не дети» Плужников выбрал песню певца Бруно Марса «Uptown Funk». Певец Дима Билан, который был наставником Дани семь лет назад (тогда мальчику было 13 лет), признался, что не узнал его голос, и похвалил молодого человека.
По словам Плужникова, он не расстроился из-за того, что ни один из наставников не повернулся к нему. Он отметил, что просто получает удовольствие от пения, занимается музыкой и своим здоровьем. Как известно, у Дани редкое генетическое заболевание, связанное с проблемой роста костей.
Фото Дани Плужникова — в галерее NEWS.ru.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Финалист телепрограммы «Голос.Дети» Даниил Плужников выступает на церемонии вручения медицинской премии лучшим врачам России «Призвание»
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Певец Дима Билан (слева) и финалист телепрограммы «Голос.Дети» Даниил Плужников во время репетиции в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2016»
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Певец Дима Билан (справа) и финалист телепрограммы «Голос.Дети» Даниил Плужников выступают в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2016»
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Российские участники финала Международного детского вокального конкурса «Ты супер!», Виталий Толочкин (слева) и Данил Плужников
Фото: Снимок с видео/Продюсерский центр Игоря Матвиенко/ТАСС
Победитель шоу «Голос.Дети» Данил Плужников в кадре из музыкального клипа на песню композитора и продюсера Игоря Матвиенко «Жить»