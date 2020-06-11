Далай-лама XIV выпустил сингл с дебютного альбома

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Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила переименовать несколько номинаций премии «Грэмми». По заявлению экспертов, это сделано для того, чтобы лучше описать достоинства или характеристики исполнений и песен.

Теперь категория Urban Contemporary Album («Современный городской альбом») будет называться Progressive R&B Album («Прогрессивный R&B-альбом), а из названия номинации Latin Rock, Urban Or Alternative Album убрали слово Urban, и теперь...