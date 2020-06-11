Далай-лама XIV выпустил сингл с дебютного альбома

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV опубликовал сингл со своего дебютного альбома Inner World («Внутренний мир»). Он выпустит его 6 июля, в свой 85-й день рождения.
Композиция получила название Compassion («Сострадание»). В ней далай-лама читает буддийские мантры поверх музыки, представляющей собой смесь нью-эйджа и джаза.
В пластинку Inner World вошли 11 композиций, аранжировками которых занимались музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии.
Как писал NEWS.ru, впервые артисты предложили духовному лидеру записать альбом много лет назад, но он отказался. Они обратились к нему снова в 2015 году, и на этот раз духовный лидер дал согласие.
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