Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом

https://static.news.ru/photo/ca3be586-ab0f-11ea-8228-fa163e074e61_660.jpg Далай Лама Фото: Shailesh Bhatnagar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV готовит к выходу дебютный музыкальный альбом. Он выпустит его 6 июля, в свой 85-й день рождения.

В пластинку Inner World вошли 11 композиций, аранжировками которых занимались музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии, сообщает The Rolling Stone. Треки представляют собой классические буддийские мантры в исполнении далай-ламы смешанные с нью-эйдж-музыкой.

Впервые артисты предложили далай-ламе записать альбом много лет назад, но он отказался. Они обратились к нему снова в 2015 году, и на этот раз духовный лидер согласился.

Он говорил о том, как музыка помогает людям так, как ему никогда не удастся, ведь она преодолевает различия и возвращает нас к истинной сущности и нашей отзывчивости, — заявил Абрахам Кунин.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Роберт Диггз, известный как рэпер RZA из группы Wu-Tang Clan, выпустил альбом с песнями-медитациями. Записи помогают слушателям найти «спокойную среду», прежде чем одержать верх над противниками духовного мира.