Далай-лама выпустил дебютный музыкальный альбом

https://static.news.ru/photo/a05c2c28-c02a-11ea-b57a-fa163e074e61_660.jpg Далай Лама Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV выпустил дебютный музыкальный альбом. Коллекция песен вышла 6 июля, на 85-й день рождения исполнителя.

В пластинку под названием Inner World вошли 11 композиций, аранжировками которых занимались музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Треки представляют собой классические буддийские мантры в исполнении далай-ламы, смешанные с нью-эйдж-музыкой.

Сегодня 6 июля — день моего рождения. Из‑за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большие собрания людей для проведения пышных празднований невозможны. Да в них и нет нужды. Однако если вы хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру «Мани» (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз, — цитирует РИА Новости обращение далай-ламы.

Впервые Джунель и Абрахам Кунин предложили далай-ламе записать альбом много лет назад, но он отказался. Они обратились к нему снова в 2015 году, и на этот раз духовный лидер согласился, писал NEWS.ru.