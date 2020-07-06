Далай-лама выпустил дебютный музыкальный альбом

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV выпустил дебютный музыкальный альбом. Коллекция песен вышла 6 июля, на 85-й день рождения исполнителя.
В пластинку под названием Inner World вошли 11 композиций, аранжировками которых занимались музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Треки представляют собой классические буддийские мантры в исполнении далай-ламы, смешанные с нью-эйдж-музыкой.
Сегодня 6 июля — день моего рождения. Из‑за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большие собрания людей для проведения пышных празднований невозможны. Да в них и нет нужды. Однако если вы хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру «Мани» (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз, — цитирует РИА Новости обращение далай-ламы.
Впервые Джунель и Абрахам Кунин предложили далай-ламе записать альбом много лет назад, но он отказался. Они обратились к нему снова в 2015 году, и на этот раз духовный лидер согласился, писал NEWS.ru.