Музыка

Далай-лама выпустил дебютный музыкальный альбом

11:15, 07 июля 2020
Далай Лама Далай Лама Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV выпустил дебютный музыкальный альбом. Коллекция песен вышла 6 июля, на 85-й день рождения исполнителя.

В пластинку под названием Inner World вошли 11 композиций, аранжировками которых занимались музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Треки представляют собой классические буддийские мантры в исполнении далай-ламы, смешанные с нью-эйдж-музыкой.

Сегодня 6 июля — день моего рождения. Из‑за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большие собрания людей для проведения пышных празднований невозможны. Да в них и нет нужды. Однако если вы хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру «Мани» (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз,цитирует РИА Новости обращение далай-ламы.

Впервые Джунель и Абрахам Кунин предложили далай-ламе записать альбом много лет назад, но он отказался. Они обратились к нему снова в 2015 году, и на этот раз духовный лидер согласился, писал NEWS.ru.

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