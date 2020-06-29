Церемония BRIT Awards пройдёт на три месяца позже в 2021 году

https://static.news.ru/photo/480e1268-ba06-11ea-bd01-fa163e074e61_660.jpg Фото: BRITs/facebook.com

Церемонию вручения музыкальных наград Великобритании BRIT Awards отложили на три месяца из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Традиционно событие проходит в середине февраля. В 2021 году организаторы решили перенести его на 11 мая, сообщает NME. Продюсеры пришли к такому решению после консультации с представителями музыкальной индустрии и вещательной компанией ITV.

Мы хотим быть уверены, что BRITs продемонстрирует выдающуюся организацию, выступления суперзвёзд и живые впечатления, которые делают мероприятие самой большой ночью в музыке, — заявил исполнительный директор церемонии Джефф Тейлор.

Перенос даты означает, что период получения награды также будет скорректирован. Все детали будут уточнены позже.

Как писал NEWS.ru, ежегодный фестиваль Star Wars Celebration, посвящённый вселенной «Звёздных войн», отложили на два года. Организаторы приняли решение с учётом последствий пандемии коронавируса.