Бывший солист «Короля и Шута» записал фит со «Смешариками» Бывший солист «Короля и Шута» Андрей Князев спел с героями «Смешариков»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Князев

Певец Андрей Князев, бывший солист культовой группы «Король и Шут», записал песню с героями «Смешариков». Трек «Таверна» стал саундтреком к сборнику короткометражных мультфильмов «Смешарики снимают кино». Клип опубликовали в YouTube.

Автором текста и музыки «Таверны» выступил Сергей Васильев, который вдохновлялся ирландскими мотивами.

Композиция словно специально написана для Князя и органично воссоздает атмосферу готической сказки, в которой зрители вместе со Смешариками встречают настоящих колдунов, троллей и гоблинов, — говорится в описании клипа.

Сборник «Смешарики снимают кино» включает в себя три короткометражки с отсылками к известным картинам разных жанров: фантастика, мюзикл, немое кино, боевик и комедия.

Ранее неизданную редакцию рукописи песни великого барда Владимира Высоцкого «В холода», которую также называют «Песней Федора», продали на аукционе за 260 тысяч рублей. Неизвестный вариант текста композиции имеет высокую коллекционную ценность. По оценкам специалистов, рукопись создали в 60-х годах прошлого столетия.