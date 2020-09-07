Бывший солист группы The Temptations скончался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2a89270a-f1b5-11ea-993d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Умер американский певец Брюс Уильямсон. Ему было 49 лет.

Уильямсон скончался 6 сентября в Лас-Вегасе, сообщает TMZ. Отмечается, что артист был заражён коронавирусом.

Певец из калифорнийского Комптона стал в 2006 году участником группы The Temptations и выступал с коллективом до 2015 года. Позже он занялся сольной карьерой.

Уильямсон родился в 1970 году. Популярность приобрёл как исполнитель кавер-версий в фанк-группе BlackBerry Jam.

Как писал NEWS.ru, британский и американский музыкант Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году.