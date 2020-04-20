Благотворительный концерт с Билли Айлиш и Леди Гагой вышел в виде альбома

https://static.news.ru/photo/57ef2f6c-8317-11ea-8dbf-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Онлайн-концерт One World: Together At Home вышел в виде альбома. Сборы от мероприятия пошли на борьбу с коронавирусом.

Шоу состоялось по инициативе американки Леди Гаги. В нём приняли участие множество артистов, среди которых Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон, The Killers и Тейлор Свифт. Участникам акции удалось собрать $127 млн.

В альбом вошло 79 композиций, его продолжительность — четыре часа. Кроме того, на YouTube доступна полная версия онлайн-мероприятия, которое длилось восемь часов.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Элтон Джон выступил ведущим благотворительного концерта в поддержку пострадавших от пандемии коронавируса. Программу транслировали телеканал Fox News и радиосеть iHeartRadio.