Благотворительный концерт с Билли Айлиш и Леди Гагой вышел в виде альбома

Онлайн-концерт One World: Together At Home вышел в виде альбома. Сборы от мероприятия пошли на борьбу с коронавирусом.
Шоу состоялось по инициативе американки Леди Гаги. В нём приняли участие множество артистов, среди которых Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон, The Killers и Тейлор Свифт. Участникам акции удалось собрать $127 млн.
В альбом вошло 79 композиций, его продолжительность — четыре часа. Кроме того, на YouTube
Как писал NEWS.ru, британский музыкант Элтон Джон выступил ведущим благотворительного концерта в поддержку пострадавших от пандемии коронавируса. Программу транслировали телеканал Fox News и радиосеть iHeartRadio.
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