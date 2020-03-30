https://static.news.ru/photo/8ff061dc-729c-11ea-93c1-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон (архивное фото) Фото: Terekah Najuwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский музыкант Элтон Джон выступил ведущим благотворительного концерта в поддержку пострадавших от пандемии коронавируса. Мероприятие провели телеканал Fox News и радиосеть iHeartRadio.

В событии приняли участие Билли Айлиш, Сэм Смит, Леди Гага, Алиша Кис, Мэрайя Кэри, Билли Армстронг из группы Green Day, Дэйв Грол из коллективов Nirvana и Foo Fighters, а также бой-бэнд The Backstreet Boys. Трансляция концерта опубликована на YouTube.

Каждый исполнитель выступал из дома, находясь в изоляции. Артисты исполнили свои песни и сказали несколько слов в поддержку людей, которых затронула пандемия.

Как писал NEWS.ru, телеканал «Муз-ТВ» запустил в Instagram акцию «Мой и пой». В её рамках артисты публикуют видео, на которых моют руки, напевая популярные песни.