Британский музыкант Элтон Джон выступил ведущим благотворительного концерта в поддержку пострадавших от пандемии коронавируса. Мероприятие провели телеканал Fox News и радиосеть iHeartRadio.
В событии приняли участие Билли Айлиш, Сэм Смит, Леди Гага, Алиша Кис, Мэрайя Кэри, Билли Армстронг из группы Green Day, Дэйв Грол из коллективов Nirvana и Foo Fighters, а также бой-бэнд The Backstreet Boys. Трансляция концерта опубликована на YouTube.
Каждый исполнитель выступал из дома, находясь в изоляции. Артисты исполнили свои песни и сказали несколько слов в поддержку людей, которых затронула пандемия.
Как писал NEWS.ru, телеканал «Муз-ТВ» запустил в Instagram акцию «Мой и пой». В её рамках артисты публикуют видео, на которых моют руки, напевая популярные песни.
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