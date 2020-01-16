https://static.news.ru/photo/7c8c3bca-3840-11ea-8f82-fa163e074e61_660.jpg Beastie Boys Фото: Michael Morel/CC BY 2.0/wikimedia.org

Американская группа Beastie Boys анонсировала выход документального фильма о коллективе.

Картину о нью-йоркском хип-хоп-трио снял режиссёр Спайк Джонз, снимавший музыкантам клипы.

Да, всё по-настоящему. Это своего рода «живой» документальный фильм, снятый в основном на наших выступлениях в Kings Theatre в Бруклине в прошлом году Спайком. Думаем, вам понравится, — говорится в Facebook артистов.

Лента, получившая название Beastie Boys Story, станет доступна на стриминговом сервисе Apple TV с 24 апреля. Кроме того, специальная версия фильма выйдет в IMAX 3 апреля.

Группа Beastie Boys была основана в 1981 году. На счету у музыкантов восемь студийных альбомов. Коллектив прекратил деятельность после смерти от рака одного из участников Адама Яука, известного как MCA.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант и актёр Уилл Смит признался, что ревновал свою жену Джаду Пинкетт Смит к её другу, рэперу Тупаку Шакуру.