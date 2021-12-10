Альбом Скриптонита, Моргенштерн и Лобода: музыкальные новинки недели

Неделя порадовала меломанов новыми альбомами и треками любимых исполнителей. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» появились свежие композиции Моргенштерна, Rakhim и Jony, Лободы, Zoloto. Также среди новинок есть треки из нового англоязычного альбома Скриптонита, который рэпер записал совместно с участником своего лейбла Musica36 — артистом Gee Baller. NEWS.ru подробно рассказывает о музыкальных новинках на основе обзоров ВК.

Скриптонит и Gee Baller — BOTH

Скриптонит и Gee Baller без анонсов и промо представили фанатам англоязычный альбом The Genetic Code. Он состоит из 14 треков, а гостями пластинки стали Rodionis, Niman, Индаблэк, Octavian.

Скриптонит ещё весной 2021 года заявлял о планах выпустить новый материал для англоязычной аудитории. The Genetic Code стал третьим релизом исполнителя за год: в марте вышел его сольный альбом «Свистки и бумажки», а в июле — лонгплей «Плохие привычки», записанный с Индаблэком и Qurt.

На новой пластинке The Genetic Code также есть трек Body, записанный совместно с исполнителем Rodionis. Последний ничего не знал о релизе, на что и пожаловался в Instagram. В ответ Скриптонит предложил удалить его из альбома и извинился.

Rodionis стал частью лейбла Musica36 в июне текущего года, однако уже в сентябре контракт с ним был расторгнут.

Моргенштерн — «Домой»

Новый трек рэпера Моргенштерна «Домой» тоже оказался в числе новинок соцсети «ВКонтакте». В ней исполнитель поёт о своём отъезде из России, а также об обвинениях Следственного комитета в торговле наркотиками.

Рэпер также представил фанатам клип на песню «Домой». Это первый видеоклип, вышедший после того, как Моргенштерн покинул страну. Предположительно его отъезд из России связан со словами главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы торгует в соцсетях наркотиками.

Согласно строчкам из песни «Домой», Моргенштерн в настоящее время живёт в Дубае со своей женой Диларой.

Лобода — ZanesLo

Певица Светлана Лобода порадовала фанатов новой песней ZanesLo, которая тоже попала в обзор новинок ВК. Трек был представлен 9 декабря на YouTube-канале исполнительницы. Особое внимание поклонников привлекла обложка к композиции. На ней Лобода лежит полностью обнажённой, однако интимные места прикрыты снегом.

Певица также планирует выпустить клип к песне ZanesLo. В своих соцсетях Лобода разместила бэкстейдж со съёмок, где она позирует в золотистом боди.

Rakhim и Jony — «Уйдёшь»

Исполнители Rakhim и Jony выпустили совместный трек под названием «Уйдёшь». В треке, попавшем в обзор новинок ВК, поётся о непростой истории любви.