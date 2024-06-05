Звезда «Интернов» устроил автомобильный бунт прямо перед камерой Актер Вадим Демчог протаранил заграждение на парковке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Демчог

Актер Вадим Демчог, исполнитель роли доктора Купитмана из «Интернов», таранил ограждения специальной парковки в Москве, куда его не пускали, сообщает SHOT. По данным канала, утром 5 июня артист приехал на площадку на Варшавском шоссе, где его остановил охранник со списками.

Артист и ведущий шоу «Выживалити» настаивал, что заплатил 800 рублей и может парковаться там, где захочет. Несколько попыток протаранить преграду не помогли, и Демчогу пришлось искать другое место. На видео попал спор с охранником и один таран.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов раскрыл правила «борьбы» за парковочное место во дворе. Самовольно занимать его при помощи цепей, кирпичей или пометок на асфальте нельзя, это грозит автовладельцу штрафами, предупредил он.

Гаврилов отметил, что самовольный захват земельного участка влечет за собой административную ответственность. Штрафы для граждан составляют до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — не менее 20 тысяч рублей, а для фирм — не менее 100 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что перед подачей заявления нужно зафиксировать номер автомобиля и сделать фотографии машины и самодельного ограждения.