Жителям московского района вернут переплату за ЖКУ Жителям Богородского вернут почти 32 млн рублей после жалоб на тарифы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям 90 домов столичного района Богородское вернут почти 32 млн рублей после жалоб на завышенные тарифы за отопление, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что жители обратились к депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и написали жалобу в Мосжилинспекцию.

Выяснилось, что «Жилищник района Богородское» с 2020 по 2022 год выставлял местным завышенные тарифы за отопление. В итоге УК выдали предостережение и попросили сделать перерасчет за ЖКУ жителям почти 90 домов.

С 1 июля в России тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы в среднем на 10%, сообщал ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле, однако в 2023 году его не было и россиян ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. Она может быть связана с ростом себестоимости продукта, инфляцией и колебаниями курса рубля.

При этом доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев заявил, что с 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги и от уплаты пеней. Мера коснется граждан старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны.