Дом в Климовске второй раз остался без тепла из-за прорыва трубы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жильцы дома № 12 на улице Дмитрия Холодова в Климовске, где накануне возобновили отопление, снова остался без тепла. Об этом NEWS.ru рассказала местная жительница. По ее словам, в доме после подачи теплоносителя прорвало трубу.

Вчера включили у нас [отопление] в одной комнате, чуточку подогрели. А прорвало опять. Вот парит-то что? И опять отключили. Так что здесь трудно сказать [когда дадут отопление], — поделилась женщина.

Один из прибывших для ликвидации аварии рабочих в разговоре с NEWS.ru уточнил, что в доме все действительно работало, но в подвале лопнули трубы, и его залило теплоносителем. Он предположил, что трубы в силу возраста могли не выдержать давления от котельной.

Пока идет прорыв в подвальной части. Думаю, что сейчас все восстановим. Самое главное, что здесь ничего не заморожено. <...> Сейчас откачивают теплоноситель, который пролился в подвале, и [потом] будут сварочные работы вестись, — сказал рабочий.

Днем 4 января в части микрорайона Климовск в подмосковном Подольске из-за аварии в котельной пропало отопление. Без тепла остались 173 жилых дома. Температура воздуха в квартирах опускалась до 10 градусов тепла.

По данным Министерства энергетики Московской области, к аварии привел скачок напряжения в котельной: он спровоцировал гидравлический удар, повлекший утечки теплоносителя. В связи со случившимся правоохранители возбудили два уголовных дела. Задержаны один из заместителей главы Подольска, а также начальник котельной и генеральный директор Климовского специализированного патронного завода.