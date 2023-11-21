Жителей района в Электростали оставили без тепла и попросили подождать еще Власти Электростали оставили жителей Восточного без отопления и горячей воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители района Восточный в подмосковной Электростали пожаловались на отсутствие в своих квартирах отопления и горячей воды с начала отопительного сезона, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Он уточняет, что администрация города принесла жильцам извинения за неудобства и попросила подождать еще. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ (СКР).

С начала отопительного сезона жители Восточного часто сталкиваются с отключениями отопления и горячей воды. По данным канала, тепла в домах нет уже 11 дней, в некоторых квартирах температура воздуха не поднимается выше 12 градусов. На свои обращения граждане получают стандартные ответы о том, что работы ведутся и отопление вскоре запустят.

ГУ Следственного комитета по Московской области обратило внимание на проблему жителей и возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Осторожно, Москва» отмечает, что следственные органы в прошлом году уже брались за проблему, но о результатах проверки местные жители так и не узнали.

Ранее эксперт по направлению DIY («сделай сам») Александр Коршунов заявил, что в зимний период дополнительная теплоизоляция стен в квартире, граничащих с улицей, поможет снизить проникновение холода, грибка и сырости в дом. По его словам, одним из способов сберечь тепло является установка за батареей отопления листа фанеры с наклеенной на него фольгой.