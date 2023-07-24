Жителям Хамовников отказали в помощи после атак БПЛА на Москву «Осторожно, Москва»: «Жилищник» отказался вставлять жителям Хамовников новые стекла после атак БПЛА

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жители московского района Хамовники, чьи квартиры получили повреждения после атаки дрона, пожаловались на местный «Жилищник» из-за отказа вставлять новые стекла, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам москвичей, на просьбу провести остекление в «Жилищнике» ответили: «Не мы же беспилотник послали».

В квартирах дома 15, стр. 2, на Комсомольском проспекте, расположенного напротив здания, куда врезался один из беспилотников, взрывной волной выбило стекла в оконных рамах, уточняет канал.

«Жилищник» не хочет вставлять. В нашем доме как раз обсуждают с «Жилищником», но те еще не выстроили правильную форму диалога и решения этого вопроса, поэтому пока идеи в русле обвинительно-оборонительной интонации, — сказал один из местных жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что утром в понедельник, 24 июля, беспилотники атаковали российскую столицу. Обломки дронов попали по двум нежилым зданиям, пострадавших в результате инцидента нет, серьезных разрушений не произошло. Минобороны России назвало произошедшее террористическим актом со стороны Вооруженных сил Украины. В ведомстве также отметили, что средства радиоэлектронной борьбы успешно подавили два дрона.