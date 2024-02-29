Женский монастырь загорелся в центре Москвы Пожар произошел в Зачатьевском монастыре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве произошел пожар на территории Зачатьевского женского монастыря, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Огнеборцы полностью потушили возгорание.

Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров на территории четырехэтажного здания Зачатьевского женского монастыря. На данный момент здание находится на реконструкции. Горели перекрытия между первым и вторым этажами. Открытое горение было полностью ликвидировано в 18:40. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС Москвы.

Зачатьевский монастырь расположен в московском районе Хамовники между станциями метро «Парк культуры» и «Кропоткинская». На его территории находятся три келейных корпуса, наиболее крупным является четырехэтажное здание за монастырем.

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