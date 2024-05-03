Закладчик показал полиции тайник с наркотиками в неожиданном отверстии В Москве задержали прятавшего наркотики в деревьях мужчину

Росгвардия задержала в Москве молодого человека, который занимался распространением наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства NEWS.ru. После задержания он показал, как прятал запрещенные вещества в дупле дерева. 33-летнего гражданина силовики заметили случайно. Он наткнулся на них, следую по улице Юных Ленинцев и попытался скрыться.

Росгвардейцами было принято решение проверить подозрительного мужчину для установления его личности. Во время проверки документов 33-летний житель Москвы заметно нервничал и терялся в ответах, — рассказали в Росгвардии.

При этом подозреваемый при вопросе о том, есть ли при нем запрещенные вещества, сразу ответил положительно. После он показал, где делал закладки в течение дня.

В ходе следствия было изъято 8 свертков. Позже экспертизой было установлено содержимое в свертках марихуана, весом более 18 граммов, — отметили в ведомстве.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали 17-летнего уроженца Украины, который избивал на камеру наркокурьеров, которые провинились перед «начальством». Также он выкладывал в Сети другие свои насильственные действия против жителей города.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.