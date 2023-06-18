«Ясно и без осадков»: синоптик рассказал москвичам о погоде на неделю Синоптик Шувалов заявил, что погода на следующей неделе в Москве останется жаркой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале рабочей недели в Москве будет стоять комфортная погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 19 июня температура в дневные часы составит 22–24 градуса тепла, а 20 июня поднимется на один градус.

В начале следующей недели погода обещает быть свежей и комфортной. В понедельник температура в дневные часы составит 22–24 градуса тепла, во вторник термометр поднимется до +25. Также первые дни недели будут очень ясными. А дальше температура продолжит повышаться и к субботе вновь дойдет до 30 градусов тепла. Это означает, что атмосферное давление снова повысится. Осадков на неделе также не ожидается, — рассказал Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ранеe, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а наcтоящая жара наступит только в июле.

Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему в столице распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатичеcкой норме мая.