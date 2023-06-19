«Яндекс» оштрафовали за отказ сотрудничать с ФСБ «Яндекс» оштрафовали в Москве за повторное непредоставление ФСБ информации о пользователях

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Мировой суд в Москве наложил административный штраф на интернет-площадку «Яндекс», признав ее виновной в повторном отказе от предоставления в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России данных о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги», необходимых ведомству для розыска людей и обеспечения безопасности в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию суда. Сумма назначенного штрафа составила 2 млн рублей.

Как пояснила представитель суда, действия ООО «Яндекс» подпадают под статью Кодекса об административных правонарушениях о повторном неисполнении компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения государственными органами розыска или организации безопасности государства.

Собеседница агентства также подчеркнула, что решение суда о штрафе вступило в законную силу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении компаний «Яндекс», «Рамблер», Skillbox, «Газпромнефть — цифровые решения» и других 250 компаний. В опубликованном черном списке значатся 252 компании из России, одна — с Украины, еще одна — из Казахстана.