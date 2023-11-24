Второклассники московской гимназии пытались заняться сексом в туалете

Второклассники московской гимназии пытались на перемене заняться сексом в туалете, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, мальчик несколько раз предлагал однокласснице «поступить как взрослые». В этот раз она не устояла. Уточняется, что учебное заведение входит в топ-100 столичных школ.

Как сообщает канал, дети переписывались во время уроков. Мальчик признавался в любви. Девочка рассказала, что согласилась на предложение одноклассника, так как у нее заиграло воображение и захотелось попробовать. С детьми и родителями теперь работают специалисты.

Ранее в туалете одного из ресторанов быстрого питания в Москве занялись сексом 20-летний парень и 15-летняя девушка. Сотрудница заведения, услышав звуки, вызвала полицию. Парня задержали и возбудили дело за растление несовершеннолетней. Он заявил, что не знал о возрасте девушки.

Летом в Свердловской области ранее судимая 18-летняя мать снимала лесбийское порно со своей трехмесячной дочерью. В Сети она опубликовала около 16 роликов. Ее задержали. На днях стало известно, что в деле появились еще два фигуранта. Это 17-летняя девушка и некий мужчина. Они помогали матери распространять контент среди педофилов в Сети.