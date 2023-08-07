Момент столкновения BMW с БПЛА недалеко от «Москва-Сити» попал на видео SHOT: водитель BMW столкнулся с беспилотником недалеко от «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве недалеко от делового центра «Москва-Сити» водитель BMW столкнулся с беспилотником, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, на дроне не было найдено следов взрывчатки, он предназначался для профессиональной видеосъемки. В результате происшествия никто не пострадал. В сети появились кадры с моментом наезда авто на дрон.

По данным SHOT, инцидент произошел накануне около полуночи на Шмитовском проезде в Москве. За рулем находился сотрудник банка. После того, как автомобиль столкнулся с БПЛА, он вызвал полицию. Оказалось, что в BMW врезался дрон DJI Mavic Pro для видеосъемки. В результате аварии был поцарапан бампер автомобиля.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло около 11 часов дня. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России. По информации ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье. Дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области.