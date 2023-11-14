Ребенка пытались изнасиловать во время выступления Стаса Костюшкина Mash: девочка рассказала о попытке ее изнасилования во время концерта Костюшкина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Несовершеннолетняя девочка сообщила о попытке ее изнасилования во время выступления музыканта Стаса Костюшкина, сообщает Telegram-канал Mash. 12-летней жертве удалось вырваться из рук злоумышленника, после чего она рассказала о случившемся родителям.

Учащаяся седьмого класса одной из московских школ сообщила о произошедшем во время концерта, приуроченного ко дню рождения ТЦ «Европейский», где выступали известные музыкальные команды. Во время выступления Костюшкина к ней подобрался незнакомец, прижал к ограждению и залез рукой под юбку. Девочка затруднилась вспомнить лицо преступника, однако уточнила, что тот был одет в черную куртку. Мать пострадавшей написала заявление в полицию.

Ранее в Луганске полицейские задержали мужчину, который 12 лет назад сливал в Сеть интимные фотографии несовершеннолетней сестры. На момент совершения преступления потерпевшей было семь лет. Подозреваемый дал признательные показания. Выявить его удалось после того, как девочка начала оформлять документы и ее фото было обработано современными программами идентификации.

В сентябре в Москве задержали женщину, которая насиловала свою 12-летнюю дочь на камеру, чтобы продавать видео педофилам. О происходившем девочка рассказала друзьям семьи, а те обратились в полицию.