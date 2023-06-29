Вице-президент Локо-Банка выпала из окна во время встречи с мужчиной Вице-президент Локо-Банка выпала из окна во время встречи с мужчиной в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве вице-президент Локо-банка Кристина Байкова выпала из окна 11 этажа во время встречи с мужчиной. Как сообщает SHOT, 28-летняя девушка перед этим выпила некоторое количество алкоголя.

24 июня Байкова отдыхала с 34-летнем знакомым у себя в апартаментах на Ходынском бульваре. Мужчина рассказал, что девушка сама позвала его в гости в выходные, а когда они выпили, около трех часов ночи случайно выпала из окна. Женщина скончалась на месте.

Байкова возглавляла в Локо-банке департамент по работе с корпоративными клиентами. По факту ее смерти правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Казани обнаружено тело 42-летнего федерального судьи Артема Бартенева. По данным канала, тело мужчины нашли под окнами многоквартирного дома на проспекте Ямашева. По сообщению Baza, судья мог выпасть с 12-го этажа.