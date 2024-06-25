Вьетнамка пыталась ввезти в Россию радиоактивные шулерские чипы Baza: гражданка Вьетнама пыталась ввезти в РФ радиоактивные метки для карт

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Гражданка Вьетнама пыталась провезти в Россию радиоактивные метки для игральных карт, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, 40-летняя женщина прилетела из Дубая, на нее отреагировали детекторы в зеленом коридоре аэропорта Домодедово.

В ходе досмотра таможенники обнаружили у нее несколько металлических баночек, завернутых в фольгу. Внутри находились фрагменты игральных карт, которые шулеры используют, чтобы помечать их. Радиометр показал, что уровень излучения изотопов повышен и опасен для здоровья. Находку изъяли.

Неделей ранее таможенники аэропорта Домодедово задержали пассажирку из Дубая, которая планировала провезти в своем теле трое швейцарских часов на сумму 12,5 млн рублей. В опубликованном видео представлены Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak. Женщина пыталась избежать таможенных платежей в размере 3,6 млн рублей.

Часы выполнены из сплава золота 750-й пробы, нержавеющей стали и сверхпрочной керамики. Предметы инкрустированы бриллиантами. Экспертиза подтвердила, что это оригинальные изделия. Нарушительницей оказалась 52-летняя гражданка Вьетнама. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей. Женщине грозит до пяти лет колонии, а также штраф до 1 млн рублей.