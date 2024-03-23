В службе поддержки сообщили о массовых звонках после теракта в «Крокусе» Психолог Вершинкина: на горячую линию массово поступают звонки после теракта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовые звонки поступают на горячую линию Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы системы образования МГППУ после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила NEWS.ru руководитель горячей линии Елена Вершинкина. По ее словам, у абонентов отмечается повышенная тревожность и состояние истерики.

В основном звонки поступают от абонентов, чьи друзья или близкие находятся в «Крокус Сити Холле», либо от абонентов, проживающих рядом с местом теракта, узнавшими про теракт в социальной сети, у всех отмечается повышенная тревожность, иногда — состояние истерики, — рассказала она.

Вершинкина рассказала, что один из звонков на горячую линию поступил от мужчины, который на момент теракта находился в «Крокус Сити Холле» вместе со своим сыном. Он просил помочь его сыну справиться со страхом после атаки, отметила она.

Также поступил звонок от психолога, который хочет оказывать помощь МЧС, — добавила руководитель «телефона доверия».

Кризисный психолог, замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева, которая работает с пострадавшими и родственниками погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», ранее сообщила, что при возникновении кризисной ситуации и состоянии шока нужно постараться придерживаться того же режима, в котором человек был до этого. По ее словам, также необходимо определиться с собственным состоянием и найти опору.