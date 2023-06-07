В Ступино прохожий спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля

Фото: t.me/stupino

Момент спасения школьницы из горящего автомобиля

В подмосковном Ступино местный житель спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. Видео с моментом спасения школьницы опубликовал Telegram-канал «Ступино». На кадрах от очевидцев видно, что мужчина с помощью кирпича разбил заднее стекло автомобиля и на руках вытащил из авто девочку. Автомобиль был закрыт изнутри. Издание «Подъем» назвало имя спасителя - Алексей Юдаев. По словам его друга, мужчина ранее не смог оплатить штраф за вождение в состоянии опьянения и лишился водительских прав.

Это Леха, добрый и отзывчивый человек, но выпивает – не много, так – после работы пивка. Но зарабатывает мало. Штраф оплатить не смог. Он отходы утилизирует: ездят по городу, у магазинов коробки собирают. Берется за любую работу, работу не прогуливает – это я точно знаю, — рассказал знакомый.

Инцидент произошел днем 6 июня. «Радио 1» отмечает, что автомобиль с помощью офисных огнетушителей потушили сотрудники Федеральной службы судебных приставов, чей офис находится неподалеку. Пожарные назвали предварительной причиной возгорания короткое замыкание.

В конце мая в Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. Школьники гуляли во дворе дома, когда увидели мальчика, стоявшего на подоконнике возле открытого окна на втором этаже. Они залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял ребенок, затащили его внутрь и вызвали полицию.