В столице завершился конкурс «Миссис Москва 2024» Победительницей конкурса «Миссис Москва 2024» стала Екатерина Гусева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Гусева

В столице РФ завершился конкурс «Миссис Москва 2024», в финал которого вышли многодетные мамы — Екатерина Гусева (четверо детей), Олеся Бений (четверо детей) и Ника Миронова (трое детей). Победила Екатерина Гусева, которой в этом году исполняется 40 лет. Жюри выбрало ее единогласно.

Екатерина восемь лет работала в Государственном академическом большом театре оперы и балета имени Алишера Навои. После того как стала мамой, она завершила карьеру балерины. Через 20 лет женщина впервые встала на пуанты именно на конкурсе «Миссис Москва 2024».

Екатерина Гусева получила в подарок авторскую корону ручной работы, почетную ленту, эксклюзивный кейс, изготовленный лучшими мастерами хохломской росписи, а также авторское золотое ювелирное изделие, инкрустированное россыпью натуральных камней. Екатерина поблагодарила свою семью и близких за поддержку. Особые слова она нашла для мужа Сергея. Победительница конкурса подчеркнула, что она счастливая женщина, у которой большая и дружная семья. По мнению Екатерины, проект «Миссис Москва 2024» очень важен именно потому, что он про семью.

В такое непростое время наше государство, наше правительство на первый план ставит семью. Это самое дорогое что у нас есть, с нее все начинается. Будет счастливой женщина, будут счастливы дети, будут в нашей стране покой и радость, — подчеркнула Екатерина Гусева.

Победительницей конкурса «Миссис Москва 2024» в категории 40+ стала Анна Кацман. Через полгода ей исполнится 45 лет. Анна считает, что реализовалась не только как мама, но и как общественный деятель. В будущем она планирует реализоваться как бизнес-леди. Ранее Кацман получила два высших образования и успешно работала топ-менеджером в компании «Лукойл». С рождением сына, ушла полностью в материнство.

«Мисс мира — 2024» 9 марта была признана 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Конкурс состоялся в Мумбаи, между собой соревновались участницы из 115 стран. Пышкова указана как студентка, волонтер и модель международного агентства. Она имеет две научные степени в области права и делового администрирования.