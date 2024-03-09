Названа мисс мира — 2024 Мисс мира — 2024 стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии

Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мисс мира — 2024 признана 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Конкурс состоялся в Мумбаи, между собой соревновались участницы из 115 стран. Трансляция церемонии награждения доступна на YouTube.

Пышкова указана как студентка, волонтер и модель международного агентства. Отмечается, что она имеет две научные степени в области права и делового администрирования. Второе место заняла Ясмина Зайтун из Ливана.

Моментом ее самой большой гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она работала волонтером, — подписано на сайте.

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