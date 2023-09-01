В Подмосковье задержали мужчину, решавшего конфликт с помощью травмата В Балашихе задержан житель ЖК «Измайловский лес», устроивший стрельбу во дворе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе задержан мужчина, устроившей стрельбу во дворе жилого комплекса «Измайловский лес». На опубликованных в соседском чате Telegram видео, предположительно, пьяный гражданин просит полицейских не арестовывать его, поскольку в этот день у одного из двух его детей день рождения. Факт инцидента подтвердили в УМВД по Московской области. Мужчина открыл стрельбу после того, как он и его приятель поссорились с другой компанией. Очевидцы событий в том числе смогли заснять момент стрельбы

В дежурную часть отдела полиции по г. Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Реутовской улице, слышны звуки, похожие на выстрелы. <...> Был установлен житель Кемеровской области 1986 г. р., находящийся в состоянии опьянения, который стрелял в воздух. У него изъят травматический пистолет. Он доставлен в отдел полиции, — рассказали в полиции.

В результате стрельбы пострадавших нет.

В ночь на 29 августа в Екатеринбурге у компьютерного клуба произошла массовая драка со стрельбой. Толпа разбежалась после того, как жильцы крикнули им, что на место едет полиция.