В Москве загорелся особняк XIX века

В центре Москвы произошел пожар в особняке С. И. Елагина, построенном в конце XIX века, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичном МЧС России. Пламенем было охвачено пять квадратных метров, из окон валил густой серый дым.

Происходило загорание личных вещей в подвальном помещении одноэтажного административного здания на площади 5 м.кв. До прибытия ПСП самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек, — сообщили в МЧС.

К 16:08 пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших и жертвах нет.

Особняк С. И. Елагина в классическом стиле был построен в 1898 году. Сейчас в нем располагаются бар, магазины и офисы.

Ранее двое подростков погибли при пожаре в деревянном доме в Амурской области. В результате ЧП ожоги разной степени получили мужчина и женщина, они были доставлены в местную больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

В Абакане ранее загорелся многоэтажный жилой дом. По данным экстренных служб, удалось спасти 87 человек. Пострадал один пожарный. Из дома были эвакуированы 137 человек. Площадь пожара составила 24 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

В Сочи в жилом двухэтажном доме ранее вспыхнул крупный пожар. По данным МЧС, загорелась кровля здания, пламя распространилось на площади 870 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 62 пожарных и 18 единицы техники.