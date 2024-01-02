В Москве вспыхнул жилой дом Жилой дом загорелся на проспекте Мира в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жилой дом загорелся на проспекте Мира, 124, корпус 12, в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. Там отметили, что в настоящий момент жителей дома эвакуируют. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

Горят межстенные перекрытия с 1-го по 3-й этаж. В настоящее время проходит эвакуация жителей дома, — заявил собеседник агентства.

На Маломосковской улице уже организован пункт временного размещения в школе. Точное количество эвакуированных не уточняется.

Ранее пожар произошел в двухкомнатной квартире на Туристской улице на северо-западе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС около двух часов боролись с огнем. Всего на месте ЧП работали 23 человека личного состава, было задействовано пять спецмашин. Очевидцы рассказали, что видели, как пламя пробивалось из окон, а хозяйка квартиры, по данным СМИ, получила множественные ожоги.

Также до этого стало известно о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины. Когда им это удалось — было уже поздно, медики не смогли откачать отравившихся угарным газом женщину и малыша.