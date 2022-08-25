В Москве произошла массовая драка со стрельбой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве на 2-ой Магистральной улице произошла массовая драка со стрельбой, об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе МВД России по столице. Конфликт возник между сотрудниками частной охранной организации и общества с ограниченной ответственностью, у которых рядом находился склад. Во время массовой драки кто-то из ее участников открыл стрельбу. Отмечается, что один человек отправлен в больницу. Полиция выясняет причины драки.

24 августа около 21:30 поступило сообщение о конфликте между гражданами на 2 Магистральной улице. Между сотрудниками частной охранной организации и сотрудниками общества с ограниченной ответственностью, арендующими складские помещения, на почве имущественно-хозяйственных разногласий произошел конфликт, переросший в потасовку. По предварительной информации, пострадал один человек, которого госпитализировали. Все участники конфликта были доставлены в отделение полиции для разбирательства. Выясняются причины случившегося, устанавливаются личности и место нахождения остальных участников драки, — рассказали в пресс-службе.

23 августа во время пожара в мытищинском торговом центре бизнесмены избили полицейских, оцепивших территорию. Владельцы торговых точек попытались прорваться в горящее здание и затеяли драку с полицейскими, троих мужчин задержали.

Сотрудники ППС отгоняли их от горящего ТЦ, на просьбу отойти за ограждение владельцы торговых точек грозили полицейским проблемами на службе и увольнением, срывали погоны с формы и били. Как сообщили в главке МВД Московской области, нарушители задержаны, в их отношении составлены протоколы о правонарушениях. Собранные материалы по факту причинения телесных повреждений полицейским будут направлены в следственные органы.