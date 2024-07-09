В Москве рассказали, как из юных россиян делают будущих заводчан Власти Москвы начали активно привлекать подростков к освоению профессии инженера

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Анатолий Гарбузов

Власти Москвы приняли целый комплекс мер, который позволяет привлекать юных граждан к освоению инженерных профессий, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на выставке ИННОПРОМ-2024. Он уточнил, что организуется множество экскурсий, школьников погружают в промышленное производство. Кроме того, в Москве действует техническая школа, которая имеет большую популярность.

В Москве действует комплекс мер, которые помогают привлекать юных граждан и гостей столицы к освоению инженерных профессий. Это и взаимодействие с заводами, различные экскурсии, погружение юных ребят и девочек в промышленное производство. Это инженерные классы в школах, а также развитие средне-специального образования. <...> Кроме этого, безусловно, взаимодействуем с крупными инженерными вузами, — рассказал Гарбузов.

Говоря о развитии зеленых технологий в столице, он отметил, что на территории города активно развивается эта политика. Скоро власти смогут сертифицировать соответствующие компании и присваивать им статус, как у передовых зеленых производств мира.

Ранее писатель Александр Цыпкин заявил, что отсутствие возможностей для занятия многими видами хобби заставляет людей уезжать из российских регионов в столицу. Специалисты в Москве могут не только попросить «любую зарплату», но и найти там множество развлечений, недоступных в других городах, указал он.