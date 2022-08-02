В Москве приготовят рекордное количество каши на фестивале «Русское поле»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Русское поле»

В рамках фестиваля «Русское поле», который пройдет в Москве 27 августа, россияне приготовят рекордное количество каши. Мероприятие состоится на территории музея-заповедника «Коломенское», основная цель события — напомнить об историческом и культурном наследии России.

Два года подряд в связи с эпидемиологической ситуацией любимый горожанами фестиваль «Русское поле» проводился онлайн, тем не менее собирая у экранов миллионы людей. В 2021 году трансляцию фестиваля посмотрело 4 123 358 человека из 112 стран. Мы очень рады, что новый формат позволил нам разделить ощущение праздника со всеми желающими, но все же приятно возвращаться к привычному — наконец-то фестиваль вновь откроет свои двери гостям в музее-заповеднике «Коломенское», — заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Участниками фестиваля в 2022 году станут тысячи музыкантов, ремесленников и производителей, гости, в свою очередь, смогут провести досуг на тематических площадках. Посетители будут иметь возможность изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, приобрести изделия народных умельцев и полюбоваться уникальными народными костюмами. Жюри фестиваля определит лучший хоровой коллектив, туристический маршрут, гастрономический бренд, лучшего народного мастера и лучшего товаропроизводителя.

30 июля в поселке Песоченка в Чехове прошел иммерсивный фестиваль «Гуляй-Город», посвященный 450-летию одного из наиболее значительных сражений в истории Руси — Молодинской битве. Культурно-историческая программа фестиваля погрузила участников в атмосферу времен XVI века.